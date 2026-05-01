iRadimed Aktie
WKN DE: A118V4 / ISIN: US46266A1097
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02.05.2026 01:48:25
Why Iradimed Stock Topped the Market Today
Mechanical resonance imaging (MRI) equipment specialist Iradimed (NASDAQ: IRMD) ended the stock trading week in style on Friday. On the back of a well-received quarterly earnings report, investors traded the company's shares up by more than 4%. That was robust enough to trounce the 0.3% gain of the bellwether S&P 500 index that trading session.Iradimed posted its first-quarter figures that morning, and Mr. Market clearly liked what he saw. The company's top line expanded by 13% to just under $22 million, which exceeded the average analyst estimate of $20.8 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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09.02.26
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