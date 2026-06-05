Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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05.06.2026 09:45:00
Why IREN Limited Rallied Almost 40% in May
Shares of AI neocloud IREN Limited (NASDAQ: IREN) rallied 39.6% in May, according to data from S&P Global Market Intelligence.May was a very active month for IREN, which included third-quarter earnings, a new formal partnership with Nvidia (NASDAQ: NVDA), and a couple of acquisitions. Coming off a stock price downturn amid concerns over higher interest rates during the prior month, the positive developments catapulted IREN's stock in May.On May 5, IREN reported third-quarter results, with revenue declining 21.6% to $144.8 million, while adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) fell 20% quarter-over-quarter to $59.5 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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