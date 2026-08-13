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13.08.2026 22:15:13

Why Iren Stock Topped the Market on Thursday

Iren (NASDAQ: IREN), one of a clutch of cryptocurrency miners attempting to lean more heavily on data center operations, was a stock market winner on Thursday. The company reported news that indicated the strategy is a viable one, and investors rewarded the stock by pushing it almost 3% higher that trading session. This compared favorably to the S&P 500 index's 0.7% gain.That morning, Iren announced that it had delivered a chunk of artificial intelligence (AI) compute to Microsoft. Horizon 1, a 50-megawatt deployment at Iren's campus in Childress, Texas, is the first stage of a five-year cloud services contract between the two companies worth $9.7 billion. It consists of four stages. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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