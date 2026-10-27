Why Is AMC Stock Rising, and Is It a Buying Opportunity?

One of the biggest losers in recent years is one of the top gainers of 2026. Shares of AMC Entertainment (NYSE: AMC) have risen 86% this year, trouncing the market after losing more than 99% of its value over the past five years.

You don't have to travel far to see why AMC is booming this year, assuming you live close to your local multiplex. Folks have returned to the theatrical screenings in a major way. Domestic box office receipts are 21% higher this year than they were at this point in 2025. The news gets even better if you zoom out for a global snapshot.

Continue reading