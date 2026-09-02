AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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02.09.2026 21:24:11
Why Is AST SpaceMobile Stock Up 13% Today?
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock is up 13% as of 3:22 p.m. ET on Wednesday, Sept. 2, 2026, after Berenberg initiated coverage with a Buy rating.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both up so far in Wednesday's trading, jumping 0.4% and 0.3%, respectively.The satellite-communications stock is up after analysts at Berinberg initiated coverage, calling it a Buy and setting a $92 price target -- a roughly 50% upside from the stock's price around midday. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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