Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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02.10.2026 06:20:31
Why Is Celsius Stock Crashing, and is it a Buying Opportunity?
A mix of policy choices and macroeconomic headwinds is weighing on Celsius's (NASDAQ: CELH) performance.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 28, 2026. The video was published on Sept. 30, 2026.
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Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
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05.08.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Celsius stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
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