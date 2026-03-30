Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
|
30.03.2026 05:09:08
Why Is Celsius Stock Dropping, and is it a Buying Opportunity?
Celsius (NASDAQ: CELH) is still in the early stages of international expansion.*Stock prices used were the afternoon prices of March 27, 2026. The video was published on March 29, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Celsius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|33,94
|-4,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.