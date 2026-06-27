Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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27.06.2026 02:19:50
Why Is Chewy Stock Falling, and is it a Buying Opportunity?
Chewy's (NYSE: CHWY) management team lowered its 2026 growth expectations.*Stock prices used were the afternoon prices of June 24, 2026. The video was published on June 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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