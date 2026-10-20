CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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20.10.2026 03:10:49
Why Is CoreWeave Stock Crashing, and is it a Buying Opportunity?
Higher interest rates are putting pressure on CoreWeave (NASDAQ: CRWV).
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 14, 2026. The video was published on Oct. 16, 2026.
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