Why Is CoreWeave Stock Falling Today?

CoreWeave (NASDAQ:CRWV) stock is down X% as of X on Friday, Oct. 16, 2026, as the company's bonds slip into "distressed" territory.

Yesterday, the spread on CoreWeave's five-year credit default swaps (CDS) reached a record high of about 1,195 basis points. In simple terms, that means it would cost an investor $119,500 a year to insure $1 million in CoreWeave debt, an extremely expensive figure.

At the same time, the company's bond prices have been sinking -- some are trading near 79% of face value -- pushing the yield on its October 2031 bond above 16% on Thursday.

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