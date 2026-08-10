Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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10.08.2026 09:45:00
Why Is Disney So Much Cheaper Than Netflix? This Is the Only Answer I Can Think Of.
Disney (NYSE: DIS) is much cheaper than Netflix (NASDAQ: NFLX) right now because the market still treats Netflix as the "finished product" of streaming economics, while it sees Disney as a powerful but complicated media conglomerate that is only partway through a transition.The numbers from July and August back that up.As of early August 2026, Disney trades at a trailing P/E of about 16.5, while Netflix sits near 23.1. Both multiples are well below their longer-term averages, but Netflix still commands a clear premium. Disney's market cap is around $180 billion, versus roughly $300 billion for Netflix, even though Disney generates more total revenue today. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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