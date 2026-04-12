DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
12.04.2026 22:23:28
Why Is DoorDash Stock Crashing, and is it a Buying Opportunity?
Consumers have shown a willingness to pay for the convenience of food delivery. *Stock prices used were the afternoon prices of April 9, 2026. The video was published on April 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DoorDash
|
10.04.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.03.26
|Verluste in New York: S&P 500 fällt (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu DoorDash
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DoorDash
|129,92
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.