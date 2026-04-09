Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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10.04.2026 01:09:58
Why Is Home Depot Stock Falling, and is it a Buying Opportunity?
Home improvement spending soared during the pandemic. *Stock prices used were the afternoon prices of April 7, 2026. The video was published on April 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Home Depot
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09.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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09.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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08.04.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.04.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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08.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
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08.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
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Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|15 520,00
|5,15%
|Home Depot
|289,05
|-0,53%
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