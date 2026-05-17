Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
17.05.2026 02:22:41
Why Is Lyft Stock Falling, and is it a Buying Opportunity?
Lyft (NASDAQ: LYFT) is growing its customer base.*Stock prices used were the afternoon prices of May 14, 2026. The video was published on May 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyft
|
07.05.26
|Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Lyft-Aktie verliert deutlich: Zahlenwerk und Prognose verfehlen Erwartungen (finanzen.at)
|
26.01.26