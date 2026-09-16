Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
16.09.2026 16:25:08
Why Is Meta Platforms Stock Gaining Wednesday?
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
12:32
|Urteil: Meta haftet für Fake-Werbung auf Instagram & Co (dpa-AFX)
|
07:00
|Either Meta Glasses are selling extremely well or this Citi survey might have some issues (Financial Times)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Meta-Aktie gewinnt: JPMorgan spricht Kaufempfehlung aus (dpa-AFX)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|592,30
|0,95%