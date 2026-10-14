MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
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14.10.2026 05:44:33
Why Is MongoDB Stock Crashing and is it a Buying Opportunity?
The company's CEO was poached by another tech company.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 10, 2026. The video was published on Oct. 12, 2026.
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