Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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20.10.2026 03:15:10

Why Is Nebius Stock Falling, and is it a Buying Opportunity?

Nebius (NASDAQ: NBIS) must invest billions to capture its opportunity in AI.

*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 15, 2026. The video was published on Oct. 17, 2026.

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Nebius 148,10 -2,72% Nebius

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