Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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20.04.2026 19:43:59
Why Is Netflix Stock Falling, and is it a Generational Buying Opportunity?
Netflix (NASDAQ: NFLX) reported quarterly financial results that sent the stock price down by nearly 10%.*Stock prices used were the afternoon prices of April 16, 2026. The video was published on April 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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