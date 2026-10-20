Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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20.10.2026 14:35:00
Why Is Nike Stock Falling, and Is It a Buying Opportunity?
It's been a rough year for Nike (NYSE: NKE) shareholders, with the stock price diving 41.7% as of this writing. It's been even rougher for anyone holding shares over the past five years, with the stock price down 76.5%.
That said, as a profitable company with an iconic brand and a turnaround plan, Nike would appear to be a rebound candidate. Looking at what's ahead, however, shows that may just be irrationally optimistic thinking.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 020,00
|0,70%
|Nike Inc.
|33,68
|1,45%
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