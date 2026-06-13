Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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13.06.2026 21:16:22
Why Is Oracle Stock Falling, and is it a Buying Opportunity?
Oracle (NYSE: ORCL) is spending aggressively to build its AI infrastructure.*Stock prices used were the afternoon prices of June 10, 2026. The video was published on June 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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