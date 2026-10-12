Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
12.10.2026 19:09:57
Why Is Oracle Stock Falling on Monday?
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Tencent leases 100,000 chips from Oracle to accelerate AI push (Financial Times)
Analysen zu Oracle Corp.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|76 250,00
|4,74%
|Oracle Corp.
|127,84
|3,83%
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