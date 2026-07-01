Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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01.07.2026 03:48:50
Why Is Palantir Stock Crashing, and is it a Generational Buying Opportunity?
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock has lost roughly half its value.*Stock prices used were the afternoon prices of June 28, 2026. The video was published on June 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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18:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
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16:01
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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29.06.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|Palantir-Aktie stoppt Talfahrt: Cathie Wood kauft den Dip (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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25.06.26