Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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01.05.2026 00:12:17

Why Is Palantir Stock Falling, and is it a Buying Opportunity Before the Huge Investor Update?

Palantir (NASDAQ: PLTR) stock is down more than 20% from its recent high-water mark.*Stock prices used were the afternoon prices of April 28, 2026. The video was published on April 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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