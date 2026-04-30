Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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01.05.2026 00:12:17
Why Is Palantir Stock Falling, and is it a Buying Opportunity Before the Huge Investor Update?
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock is down more than 20% from its recent high-water mark.*Stock prices used were the afternoon prices of April 28, 2026. The video was published on April 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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