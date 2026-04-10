Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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11.04.2026 01:51:37
Why Is Palantir Stock Falling, and Should You Buy the Dip?
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock investors have been disappointed with its performance in 2026.*Stock prices used were the afternoon prices of April 8, 2026. The video was published on April 10, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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