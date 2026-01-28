REGENXBIO Aktie
WKN DE: A140E0 / ISIN: US75901B1070
|
28.01.2026 13:53:09
Why Is REGENXBIO Stock Falling In Pre-market?
(RTTNews) - REGENXBIO (RGNX) announced that the FDA placed a clinical hold on its investigational gene therapy, RGX-111, for the treatment of MPS I, also known as Hurler syndrome, following preliminary analysis of a single case of neoplasm in a participant treated in its Phase I/II study. The FDA also placed a clinical hold on RGX-121, for the treatment of MPS II, also known as Hunter Syndrome, citing the similarities in products, and shared risk.
"We are surprised by FDA's decision to place our RGX-121 program on hold while the investigation of this single, inconclusive incident in RGX-111 continues," said Curran Simpson, CEO of REGENXBIO.
In pre-market trading on NasdaqGS, REGENXBIO shares are down 30.3 percent to $9.34.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu REGENXBIO Inc
|
05.11.25
|Ausblick: REGENXBIO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: REGENXBIO legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu REGENXBIO Inc
Aktien in diesem Artikel
|REGENXBIO Inc
|9,60
|4,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.