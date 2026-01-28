REGENXBIO Aktie

REGENXBIO

WKN DE: A140E0 / ISIN: US75901B1070

28.01.2026 13:53:09

Why Is REGENXBIO Stock Falling In Pre-market?

(RTTNews) - REGENXBIO (RGNX) announced that the FDA placed a clinical hold on its investigational gene therapy, RGX-111, for the treatment of MPS I, also known as Hurler syndrome, following preliminary analysis of a single case of neoplasm in a participant treated in its Phase I/II study. The FDA also placed a clinical hold on RGX-121, for the treatment of MPS II, also known as Hunter Syndrome, citing the similarities in products, and shared risk.

"We are surprised by FDA's decision to place our RGX-121 program on hold while the investigation of this single, inconclusive incident in RGX-111 continues," said Curran Simpson, CEO of REGENXBIO.

In pre-market trading on NasdaqGS, REGENXBIO shares are down 30.3 percent to $9.34.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

