VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|
25.01.2026 03:31:49
Why is Slovakia the EU's 'central hub' for VAT fraud?
The EU's most senior prosecutor told Slovak MPs that one in three VAT fraud cases — involving the bloc's sales-tax system — has links to Slovakia. Why is the criminality concentrated there and is it a new problem?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VAT
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.01.26
|SIX-Handel SLI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu VAT
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|551,80
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.