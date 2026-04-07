Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
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07.04.2026 17:39:58
Why is the UK capping student loan interest and will graduates now pay less?
Decision to cap interest rate at 6% from September is unlikely to defuse row over crippling cost of debtFull story: UK caps interest rate on student loansThe government has announced a small concession for millions of university graduates with “plan 2” student loans.However, the decision to cap the interest rate charged at 6% from September is unlikely to defuse the row over the crippling cost of degree course debts. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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