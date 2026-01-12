USA Rare Eart a Aktie

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

12.01.2026 21:10:35

Why Is USA Rare Earth Stock Suddenly Surging After a December Dip?

Shares of USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) tumbled 11.5% in December and exited 2025 with only 3.7% gains, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. At one point in the year, the rare-earth stock was up over 200%.USA Rare Earth, however, has kicked off 2026 on a high note, surging 48% already as of this writing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
