Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
31.10.2025 21:13:00
Why Is Wall Street So Bullish on Alphabet? There's 1 Key Reason.
Wall Street is getting increasingly fond of online search and digital advertising giant Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Of the 68 analysts covering the stock, 14 have "strong buy" ratings, 44 have "buy" ratings, and 10 have "hold" ratings.Image source: Getty Images.Wall Street's optimism around Alphabet is rooted mainly in one reason. Unlike previously predicted, artificial intelligence (AI) has not dramatically disrupted Google's search business but has actually helped expand it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
