Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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22.07.2026 11:54:00

Why Is Walt Disney Stock So Much Cheaper Than Netflix? This Is the Only Answer I Can Think Of.

Walt Disney (NYSE: DIS) shares have tumbled. They now trade 52% below their record from March 2021 as of July 20, at a price-to-earnings (P/E) ratio of 15.4. But the business is performing well from a fundamental perspective.Netflix (NASDAQ: NFLX) has also faltered. Its shares are 50% off their peak from June 2025. However, they trade at a P/E ratio of 21.3, 38% more expensive than Disney.Why is the House of Mouse so much cheaper than the streaming pioneer? This is the only answer that I can think of.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
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Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs 1 040,00 0,00% Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Walt Disney 82,52 -1,79% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

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