Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
22.07.2026 11:54:00
Why Is Walt Disney Stock So Much Cheaper Than Netflix? This Is the Only Answer I Can Think Of.
Walt Disney (NYSE: DIS) shares have tumbled. They now trade 52% below their record from March 2021 as of July 20, at a price-to-earnings (P/E) ratio of 15.4. But the business is performing well from a fundamental perspective.Netflix (NASDAQ: NFLX) has also faltered. Its shares are 50% off their peak from June 2025. However, they trade at a P/E ratio of 21.3, 38% more expensive than Disney.Why is the House of Mouse so much cheaper than the streaming pioneer? This is the only answer that I can think of.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disney
|
16:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
20.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: Hätte sich ein Walt Disney-Investment vor 10 Jahren inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
20.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Disney-Aktie mit Chancen: Wells Fargo nennt die entscheidende Voraussetzung (finanzen.at)
|
15.07.26
|Paramount and Disney are chasing a pre-stream pipe dream (Financial Times)
|
13.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
|Walt Disney
|82,52
|-1,79%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.