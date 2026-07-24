Keep Aktie

Keep für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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24.07.2026 15:00:06

Why It’s Best to Keep Politics Out of Your Investment Strategy

Despite the blurring of lines between big business and the Trump administration, investing in broad index funds instead of stocks with political ties looks like a better bet.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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