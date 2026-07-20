Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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20.07.2026 11:18:00
Why it’s time to retire the Magnificent Seven as a stock-market talking point, say these strategists
Magnificent Seven as a group is underperforming the broader market this year, but strategists at Citi argue it’s no longer a grouping that even makes sense to think about it.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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