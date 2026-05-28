Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.05.2026 13:02:00
Why it’s time to start discussing semiconductors like commodities: There may be a supercycle
Ned Davis Research says the bubble argument for chips has some grounding, but that sector may also be looking at the start of a new supercycle.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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