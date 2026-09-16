J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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17.09.2026 00:13:44
Why J.B. Hunt Stock Dropped Today
J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) shares fell 13.3% on Wednesday, Sept. 16, after the company warned investors that rising diesel and driver costs would reduce third-quarter earnings.
The S&P 500 fell 0.44%, and the Nasdaq Composite slipped 0.01%.
J.B. Hunt, a major trucking and freight company, told investors that they should expect the company to show reduced earnings in its next quarterly update. That's due to $25 million in "additional driver expenses" and $10 million or more from rising fuel prices.
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