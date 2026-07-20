Imperial Holdings Aktie
WKN: A0ET67 / ISIN: ZAE000067211
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20.07.2026 18:47:20
Why Japan's new imperial law keeps women off the throne
New legislation aims to address the shrinking ranks of Japan's imperial family, while preserving male-only succession despite broad support for a female emperor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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