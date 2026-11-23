NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.11.2026 00:55:18
Why Jensen Huang and Nvidia matter so much to markets
At its peak, Nvidia’s market capitalisation totalled around US$5.8 trillion, a figure larger than the national economic output of GermanyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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