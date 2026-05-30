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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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30.05.2026 18:00:00
Why Jensen Huang Is Confident AI Spending From Hyperscalers Is Going to Only Get Bigger in the Future
Hyperscalers are the big tech giants spending feverishly on artificial intelligence (AI). Their continued investments into AI are what's enabling Nvidia (NASDAQ: NVDA) and other AI stocks to generate considerable growth, and in the process, helping send their shares higher. From chips to infrastructure to memory, there is a significant ripple effect that stems from how much these tech giants spend on AI.While investors may worry about a possible slowdown in spending, Nvidia's CEO Jensen Huang isn't worried about that at all. In fact, Huang believes spending will remain high as the AI arms race may continue to ramp up. Here's why AI investments from hyperscalers may actually increase in the future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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