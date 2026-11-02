Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
02.11.2026 18:22:59
Why JetBlue Stock Keeps Going Up
Believe it or not, JetBlue (NASDAQ:JBLU) stock is looking pretty green these days.
Shares of the discount airline gained more than 20% last week after reporting earnings that showed the company continuing to report sales declines and losses, but promising that things will improve in 2027 -- and that by 2028, JetBlue might be free cash flow-positive.
And now, there's a new catalyst lifting JetBlue stock, sending the stock up 11.6% through 12:05 p.m. ET.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.