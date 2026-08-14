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WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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14.08.2026 15:05:00

Why Joby Aviation's Move Into Defense Is a Bullish Sign for Investors

Joby Aviation (NYSE: JOBY) is moving deeper into the defense sector. The electric air taxi maker announced plans to acquire defense-tech company Resonant Sciences for $500 million.The news caused a short-term drop in the stock as investors weighed the cost against the longer-term opportunity. Ultimately, this move is good for investors, as Joby diversifies its offerings and enters a more lucrative, profitable space. The deal gives Joby an established presence and credibility within the defense sector. Resonant generated more than $100 million in revenue in the past 12 months. Its 40% year-over-year revenue growth is substantial for Joby, which has already used acquisitions to generate revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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