Chase Aktie

WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041

28.02.2026 01:40:50

Why JPMorgan Chase Stock Slumped by Almost 2% Today

Is the finance sector about to experience a technological earthquake?Many investors were shaken by this fear on Friday, and it motivated them to sell out of finance stocks. Even the mighty JPMorgan Chase (NYSE: JPM) couldn't escape the rout, even though its stock fell less precipitously than others with a 1.9% drop on the day.These fears aren't new or unexpected, but they were given plenty of oxygen by next-generation payments specialist Block. In a letter to shareholders distributed concurrently with its latest earnings release, Block revealed that it is making significant cuts to its employee rolls. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
