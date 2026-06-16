JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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16.06.2026 23:28:38

Why JPMorgan Chase Topped the Market on Tuesday

Generally speaking, Tuesday wasn't a memorable day for many stocks. One exception in the banking sector was top American lender JPMorgan Chase (NYSE: JPM), whose stock climbed nearly 4% higher on management's apparent expansion plans. That was more than good enough to beat the S&P 500 index's 0.6% slump. That morning, the Financial Times published an article stating that JPMorgan has set an ambitious goal for its digital bank to be operational in at least three new European markets within the coming half-decade. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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