Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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27.04.2026 10:41:00
Why JPMorgan is telling investors to keep buying the dips even as market hits new highs
Investors should be using any geopolitically-induced weakness as buying opportunities, says JPMorgan. Rate expectations are likely to come lower in the second half while earnings growth forecasts are rising.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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