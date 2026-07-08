Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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08.07.2026 11:22:00
Why July 16 Could Be a Turning Point for the Netflix Stock Price
Ever since Netflix (NASDAQ: NFLX) walked away from trying to acquire assets from Warner Bros. Discovery, the stock price hasn't found its footing.Investors initially cheered Netflix's decision to withdraw from the bidding war with Paramount Skydance. But shares didn't gain much traction afterward, and Netflix's warnings about its content costs in the first half of the year haven't helped. As of this writing, the Netflix stock price is down roughly 19% year to date.On July 16, however, the next meaningful direction for the stock price could take shape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.07.26
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02.07.26
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02.07.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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01.07.26
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29.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
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|06.07.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
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