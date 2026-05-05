Pivotal Softwar a Aktie
WKN DE: A2JHX3 / ISIN: US72582H1077
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05.05.2026 16:30:00
Why June 17 Could Be a Pivotal Day for the Stock Market
A big date many investors have likely circled is May 15, which is when current Fed Chair Jerome Powell's term is set to end. While Kevin Warsh will take over and there appears to be little doubt about that, the bigger question is what will happen with interest rates, which may have a significant impact on the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).Powell has been reluctant to cut rates this year amid economic uncertainty and inflation still not being all that low. The expectation is that under Warsh, there may be multiple cuts, given that President Trump has nominated him and has pushed for lower rates, often criticizing Powell for being slow to act. Warsh, however, recently said he hasn't promised to cut rates immediately.That's why the bigger date for the stock market will be June 17 -- which is when the next Fed meeting and announcement on interest rates is expected to take place. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Pivotal Software Inc Registered Shs -A-
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04.03.26
|Formula 1’s pivotal year (Financial Times)
Analysen zu Pivotal Software Inc Registered Shs -A-
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