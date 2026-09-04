Karman Holdings Aktie
WKN DE: A411WA / ISIN: US4859241048
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04.09.2026 06:30:09
Why Karman Holdings Stock Was Wilting Again This Week
Beaten-down defense and space industry components maker Karman (NYSE: KRMN) can't seem to catch a break. The company has suffered a string of setbacks, and this week it had to endure a new indignity: a short-seller's report.With that squawking albatross at its back, Karman's shares were dropping by 11% week to date as of late Friday night, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.That short-seller, J Capital, made the case for shorting Karman in a post on its Substack publication "The Equity Dispatch."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Karman Holdings Inc Registered Shs
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|Karman Holdings Inc Registered Shs
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