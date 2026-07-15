Karman Holdings Aktie
WKN DE: A411WA / ISIN: US4859241048
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16.07.2026 01:38:15
Why Karman Holdings Stock Zoomed More Than 6% Higher Today
Karman Holdings (NYSE: KRMN) was an outlier on the stock exchange on Hump Day. The space and defense stock was popular among investors because it was added to an important equity index. With that bracing tailwind at its back, the stock closed the day up by more than 6%.S&P Dow Jones Indices, operator of popular market gauges such as the S&P 500 index, announced its latest realignment after market close on Tuesday. Karman is being added to the S&P SmallCap 600 index, replacing specialized healthcare company BrightSpring Health Services. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Karman Holdings Inc Registered Shs
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11.05.26
|Ausblick: Karman präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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24.03.26
|Ausblick: Karman gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Karman Holdings Inc Registered Shs
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|Karman Holdings Inc Registered Shs
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