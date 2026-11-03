Why Keel Infrastructure Stock Got Mashed on Monday

A rather deep price target cut from an analyst was the negative catalyst that drove down Keel Infrastructure's (NASDAQ:KEEL) equity on Monday. With that stiff headwind, investors traded out of the onetime cryptocurrency miner and data center developer's stock to leave it with a more than 8% loss that trading session.

Before market open, Keefe, Bruyette & Woods' Stephen Glagola made the change, lowering his Keel price target to $3 per share. His previous fair value assessment was $4.50. However, he left his market perform (hold, in other words) recommendation intact.

Image source: Getty Images.

Continue reading