Keel Infrastructure Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A42788 / ISIN: US4869171078

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03.11.2026 01:52:17

Why Keel Infrastructure Stock Got Mashed on Monday

A rather deep price target cut from an analyst was the negative catalyst that drove down Keel Infrastructure's (NASDAQ:KEEL) equity on Monday. With that stiff headwind, investors traded out of the onetime cryptocurrency miner and data center developer's stock to leave it with a more than 8% loss that trading session.

Before market open, Keefe, Bruyette & Woods' Stephen Glagola made the change, lowering his Keel price target to $3 per share. His previous fair value assessment was $4.50. However, he left his market perform (hold, in other words) recommendation intact.

Image source: Getty Images.

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