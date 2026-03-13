KinderCare Learning Companies Aktie
WKN DE: A3C7R9 / ISIN: US49456W1053
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13.03.2026 15:21:47
Why KinderCare Learning Companies Stock Plunged 39% Friday Morning
KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC) pulled an earnings head-fake today. The company beat Q4 estimates, then dropped 2026 guidance that sent investors running for the exits. The stock is down 39% at 10:00 a.m. ET.Image source: Getty Images.Management expects 2026 EBITDA profit to fall roughly 25% and EPS to crater from $0.62 to somewhere between $0.10 and $0.20. Occupancy slid from 67.8% to 64.5% and is expected to drop another 3% this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu KinderCare Learning Companies Inc Registered Shs
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11.03.26
|Ausblick: KinderCare Learning Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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25.02.26
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11.11.25
|Ausblick: KinderCare Learning Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KinderCare Learning Companies Inc Registered Shs
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