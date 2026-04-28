Kiniksa Pharmaceuticals International Aktie
WKN DE: A40H21 / ISIN: GB00BRXB0C07
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29.04.2026 01:10:35
Why Kiniksa Pharmaceuticals International Stock Raced Nearly 24% Higher Today
Kiniksa Pharmaceuticals International (NASDAQ: KNSA) was quite a hit on our domestic stock exchange in Tuesday's trading session. It released its inaugural 2026 earnings report and, with key fundamentals that beat analyst estimates, grateful investors rushed into the stock, lifting it by almost 24% that day.Kiniksa, a commercial-stage biotech targeting afflictions with significant unmet need, published its first-quarter figures Tuesday morning. This revealed that revenue, comprised entirely of sales of multi-indication drug Arcalyst, rose to over $214 million from the year-ago tally of under $138 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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