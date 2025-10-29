Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
29.10.2025 19:45:47
Why Kirby Corp. Rallied Today
Shares of Kirby Corp. (NYSE: KEX) rallied 15.6% on Wednesday as of 1 p.m. ET.Kirby Corporation has an interesting mix of industrial businesses. Its traditional business is in tank barges that transport petroleum products and chemicals primarily along the Gulf Coast and Mississippi River system, but also on both U.S. coasts, Hawaii, and Alaska.But the company also has another business distributing and servicing engines, transmissions, and other power equipment, with a fast-growing segment that sells specialized power generation equipment and transmission equipment, and is benefiting from artificial intelligence (AI) data center-related hypergrowth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Kirby öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Kirby zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Kirby präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Kirby präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: Kirby stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)