Kirby Aktie

WKN: 863669 / ISIN: US4972661064

WKN: 863669 / ISIN: US4972661064

29.10.2025 19:45:47

Why Kirby Corp. Rallied Today

Shares of Kirby Corp. (NYSE: KEX) rallied 15.6% on Wednesday as of 1 p.m. ET.Kirby Corporation has an interesting mix of industrial businesses. Its traditional business is in tank barges that transport petroleum products and chemicals primarily along the Gulf Coast and Mississippi River system, but also on both U.S. coasts, Hawaii, and Alaska.But the company also has another business distributing and servicing engines, transmissions, and other power equipment, with a fast-growing segment that sells specialized power generation equipment and transmission equipment, and is benefiting from artificial intelligence (AI) data center-related hypergrowth.
